Месси: было бы сумасшествием не участвовать в чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Эквадора (3:1). Сам футболист «Барселоны» сыграл определяющую роль в успехе «альбиселесте», став автором хет-трика.
«Было бы сумасшествием не участвовать в чемпионате мира. И не только для меня, но и для всей Аргентины. Мы заслуживали того, чтобы решить вопрос выхода в финальную стадию мундиаля и раньше. Было опасение, что мы не попадём на турнир, однако команда добилась своей цели; она будет прогрессировать и выглядеть иной. Нам пришлось отыгрываться по ходу встречи, но Аргентина была достойна того, чтобы показать игру соответствующего уровня. Мы не заслуживали этой ситуации. Уже некоторое время как ставят под сомнение приглашение некоторых игроков в национальную команду. Несмотря на то что они участвовали в трёх финалах. И тем не менее их вызовы в сборную продолжают ставить под сомнения. Для нас это важный день», — цитирует Месси Ole.
По итогам отборочного цикла ЧМ-2018 аргентинцы набрали 28 очков, заняли 3-е место в турнирной таблице и завоевали право участия в ЧМ-2018.