Сампаоли: перед игрой мы сказали себе, что Месси должен сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не скрывал эмоций после выездного матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Эквадора. Благодаря хет-трику нападающего Лионеля Месси «альбиселесте» одержали победу со счётом 3:1 и завоевали путёвку на чемпионат мира.
«Я сказал команде, что не Месси должник чемпионата мира, а футбол задолжал ему мундиаль. Мы смогли помочь лучшему футболисту мира в том, чтобы он принял участие в турнире. Было бы нелогично, если бы Месси не играл на чемпионате мира. На установке нашим последним словом было то, что Месси должен ехать в Россию. Игроки сборной Аргентины оказались на должной высоте в очень сложной ситуации. Я сам переживаю сильные эмоции, находясь рядом с Месси, тренируя его и руководя им. Аргентина сделала важный шаг», — приводит слова Сампаоли Ole.
По итогам отборочного цикла ЧМ-2018 аргентинцы набрали 28 очков и заняли 3-е место в турнирной таблице.