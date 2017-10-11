«Зенит» может купить у «Интера» Раноккию в январе 2018 года

«Зенит» вновь проявляет интерес к защитнику «Интера» Андреа Раноккии. Во время зимнего трансферного окна питерцы намерены приобрести футболиста. Об этом сообщает Inter-News.
Летом питерцы уже пытались заполучить 29-летнего итальянца, но «Интер» не смог найти ему замену, и сделка не состоялась. Тогда «Зенит» предлагал вариант с арендой и последующим правом выкупа.
В январе 2018 года стороны вновь намерены начать переговоры, и «Зенит» может полностью купить права на игрока, чей контракт действует до лета 2019 года.
Раноккия, которым интересовался «Зенит», останется в «Интере»