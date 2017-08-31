Раноккия, которым интересовался «Зенит», останется в «Интере»

Спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини сообщил, что защитник Андреа Раноккия не покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна.
«Раноккия остаётся в «Интере», — приводит слова Сабатини сайт журналиста Ди Марцио.
Сабатини также прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Габриэла Барбозы Алмейды, более известного как Габигол.
«Что касается Габигола, то ему нужно сделать выбор, поскольку у него есть несколько вариантов. Посмотрим», — сказал функционер.
Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен арендовать Раноккию, однако руководство «Интера» якобы не хотело отпускать игрока, пока не найдёт ему замену.
«Интер» не готов отпустить Раноккию в «Зенит», пока не найдёт ему замену