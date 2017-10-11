Фергюсон мог возглавить «Тоттенхэм» за два года до ухода в «МЮ»

Бывший президент «Тоттенхэм Хотспур» Ирвинг Сколар сообщил, что в 1984 году Алекс Фергюсон мог стать главным тренером лондонской команды. Шотландский специалист в итоге возглавил «Манчестер Юнайтед» в 1986 году и успешно проработал в стане манкунианцев до 2013 года.
«Я общался и вёл переговоры с Фергюсоном. Мы обсуждали с ним возможность стать главным тренером «Тоттенхэма» очень долго и подробно. Сказал ему, что я являюсь старомодным, поэтому считаю рукопожатие конкретикой и важным этапом при заключении соглашения. У нас состоялось рукопожатие, но, как вы знаете, к сожалению, к договору это не привело.
Фергюсон никогда не объяснял, почему мы не договорились. У меня есть свои мысли на этот счёт, но сейчас это уже не важно. Тогда это было разочарованием. Алекс остался в «Абердине» ещё на два года», — цитирует Сколара The Sun.