«Россиянка» разгромно проиграла и вылетела из 1/16 финала женской ЛЧ

В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов среди женских команд «Россиянка» принимала на своём поле исландский «Стьярнан». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
Исландские футболистки забили гол в первом тайме, а в первой половине второго тайма провели в ворота российской команды ещё три гола. На 75-й минуте при счёте 0:4 «Россиянка» осталась вдесятером после удаления Дарьи Яковлевой.
Первый матч в Исландии завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Россиянка» своё участие в Лиге чемпионов завершила, а «Стьярнан» пробился в 1/8 финала турнира.
Футбол. Женщины
Лига чемпионов, 1/16 финала. 2-й матч
«Россиянка» (Россия) — «Стьярнан» (Исландия) — 0:4 (0:1)
«Россиянка» сыграла вничью в Исландии в первом матче 1/16 финала женской ЛЧ