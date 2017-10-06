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«Россиянка» сыграла вничью в Исландии в первом матче 1/16 финала женской ЛЧ

6 октября 2017, пятница. 00:08 Футбол

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов среди женских команд исландский «Стьярнан» принимал на своём поле российский клуб «Россиянка». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Исландские футболистки вышли вперёд в счёте в первом тайме, когда Кэтрин Асбьёртсдоттир реализовала пенальти. Российские футболистки отыгрались в самом начале второго тайма. Гол на свой счёт записала Людмила Шадрина.

Ответный матч «Россиянка» и «Стьярнан» проведут в Химках 11 ноября. В этот же день пермская «Звезда-2005» на своём поле проведёт ответную игру с «Монпелье» после победы в первом матче во Франции со счётом 1:0.

Футбол. Женщины

Лига чемпионов, 1/16 финала. 1-й матч

«Стьярнан» (Исландия) — «Россиянка» (Россия) — 1:1 (1:0)

Гол: Асбьёртсдоттир, 22 (1:0, с пенальти); Шадрина, 50 (1:1).

«Звезда-2005» обыграла «Монпелье» в первом матче 1/16 финала женской ЛЧ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
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