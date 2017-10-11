«Звезда-2005» потерпела поражение от «Монпелье» и вылетела из женской ЛЧ

В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов среди женских команд пермская «Звезда-2005» принимала на своём поле французский «Монпелье». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Россиянки пропустили оба гола во втором тайме. В первом матче во Франции «Звезда-2005» одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч российская команда уступила и вылетела из Лиги чемпионов, а «Монпелье» вышел в 1/8 финала турнира.
Ранее «Россиянка» в своём ответном матче проиграла на своём поле исландскому «Стьярнану» со счётом 0:4 и также вылетела из Лиги чемпионов.
Футбол. Женщины
Лига чемпионов, 1/16 финала. 2-й матч
«Звезда-2005» (Россия) — «Монпелье» (Франция) — 0:2 (0:0)
«Россиянка» сыграла вничью в Исландии в первом матче 1/16 финала женской ЛЧ