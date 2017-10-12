Мариано: не знаю, имеет ли «Реал» право выкупа моего трансферного листа

Бывший нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас Мехия, защищающий ныне цвета «Лиона», не знает, вернётся ли в «Королевский клуб». Мариано перешёл в «Лион» в поисках игровой практики, а этот клуб рекомендовал ему главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
«Возвращение в «Реал»? Я заключил пятилетний контракт с «Лионом» и не знаю, имеет ли «Реал» право выкупа моего трансферного листа. Перейти в «Лион» мне посоветовал Зидан, сказав, что это хороший вариант для меня. С тех пор я с ним не беседовал», — цитирует Мариано Onda Cero.