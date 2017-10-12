Дани Алвес: было бы хорошо, если бы Алексис перешёл в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес признался, что он был бы очень рад появлению нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в стане парижской команды. В настоящее время главным претендентом на игрока сборной Чили является «Манчестер Сити».
Однако ранее в СМИ сообщалось, что парижанам также интерес вариант с переходом Санчеса. Отмечалось, что «ПСЖ» готов заплатить за нападающего, контракт которого с «Арсеналом» истекает летом будущего года, около € 10 млн.
«Вероятность его перехода в „ПСЖ“ есть, но он является желанной целью сразу для многих клубов. Было бы хорошо, если бы он перешёл к нам. Я всегда его высоко ценил и хочу, чтобы он был счастлив, куда бы ни отправился, но если это будет с нами, так будет даже лучше», — цитирует Алвеса ESPN.
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