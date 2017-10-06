Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«ПСЖ» может купить Алексиса и расстаться с Кавани

6 октября 2017, пятница. 09:14 Футбол

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес по-прежнему интересен «ПСЖ», который пытался заполучить чилийца во время летнего трансферного окна. Le Parisien сообщает, что в январе парижане вновь попробуют сделать это.

Шансов заполучить 28-летнего футболиста на сей раз больше, ведь контракт Санчеса истекает летом 2018 года и продлён не будет. Если Алексис станет игроком «ПСЖ», то команду может покинуть Эдинсон Кавани.

Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за нападающего сборной Чили около € 10 млн.

Кавани: я буду рад видеть в «ПСЖ» Алексиса и Обамейянга
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон ФК ПСЖ Алексис Санчес Эдинсон Кавани Трансферы
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
10:19 Коноплянка: скорее всего, я никогда не стану классным защитником
10:04 Рауш: в сборной в основном называют Костей, но некоторые Кокой, как в Германии
10:03 Президент «Атлетико»: сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов
09:41 Хуммельс: сборная Германии заслужила победу над Северной Ирландией
09:31 Рауш: мои партнёры по клубам всегда знали, что я — русак из Сибири
09:18 Грозный: сборная Украины хочет попасть на ЧМ-2018, несмотря на разные разговоры
09:14 «ПСЖ» может купить Алексиса и расстаться с Кавани
09:04 Россия U21 – Австрия U21: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 15:00
09:02 Тренер Словении Катанец: возможно, Англия не заслужила победу, но они забили гол
09:01 Хави: кажется, Рауля сделали виновником того, что сборная Испании не побеждала
08:48 Игрок сборной Аргентины Гаго из-за травмы выбыл из строя на 6-8 месяцев
08:44 Хитцфельд: «Бавария» захочет Нагельсмана, если «Хоффенхайм» станет чемпионом
08:42 Гнабри: ничуть не раскаиваюсь в том, что играю за «Хоффенхайм»
08:18 Тренер сборной Чили Пицци: уверены, мы сможем конкурировать с Бразилией
08:18 Экс-игрок «Барселоны» уверен, что Пике предан сборной Испании
07:48 Лёв и Хитцфельд считают, что Хайнкес был бы очень полезен «Баварии»
07:47 Фил Невилл: в ходе квалификации ЧМ-2018 сборная Англии прихрамывала
07:46 Вальдано: Бэйл нуждается в игровой практике, но постоянно начинает с нуля
07:28 Жером Боатенг: Хайнкес был бы лучшим решением для «Баварии»
07:20 Руди: на ЧМ-2018 Германия хочет защитить титул, поедем в Россию не проигрывать
07:07 Хави: иногда грешил тем, что не принимал другую философию игры
07:04 Левандовски: рад стать рекордсменом Польши к своему 30-летию
06:49 К. Писарро считает, что в этом сезоне «Баварии» придётся сложнее, чем в прошлом
06:39 Сересо считает, что Ф. Торресу пока рано думать о завершении карьеры
06:29 Сампаоли: если сыграем, как сегодня, победим в последнем матче сборную Эквадора
04:36 Гол Алексиса Санчеса принёс Чили победу над Эквадором в квалификации ЧМ-2018
04:31 Парагвай вырвал победу у Колумбии и сохранил шансы попасть на ЧМ-2018
04:31 Аргентина не смогла забить Перу и опустилась на 6-е место в отборочной группе ЧМ
03:30 Лёв: в матче с Северной Ирландией было важно забить ранний гол
03:20 Флетчер: Шотландия только на полпути в Россию — впереди игра со Словенией
02:11 Пануччи назвал Пике «мужиком с большими яйцами»
02:03 Уругвай поделил очки с Венесуэлой в отборочном матче ЧМ-2018
01:55 Харт: сборная Англии возила Словению
01:48 О. Иванов возобновил занятия в общей группе «Ахмата» перед игрой со «Спартаком»
01:39 79-летний президент Перу станцевал, поддержав сборную перед ключевыми матчами
01:26 Боливиец Морено сфотографировался с командой Бразилии перед отборочным матчем ЧМ
01:13 Бразилия не смогла обыграть Боливию в квалификации ЧМ-2018
00:56 Луческу: считаю, что не заслужил наказания от ФИФА
00:50 Мхитарян: всю ответственность за поражение от Польши беру на себя
00:43 Зырянов: не ощущаю себя на 40 лет, нет разницы с тем, что было года 3-4 назад
00:26 Саутгейт: сборная Англии поедет на ЧМ-2018, и это потрясающе!
00:22 Сборная Англии в ноябре проведёт товарищеские матчи с Германией и Бразилией
00:08 «Россиянка» сыграла вничью в Исландии в первом матче 1/16 финала женской ЛЧ
00:03 Кейн: мы все очень рады выходу сборной Англии на ЧМ-2018
5 октября 2017, четверг
23:45 О'Нил договорился о продлении контракта со сборной Ирландии
Все новости RSS
Партнерский контент