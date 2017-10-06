«ПСЖ» может купить Алексиса и расстаться с Кавани

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес по-прежнему интересен «ПСЖ», который пытался заполучить чилийца во время летнего трансферного окна. Le Parisien сообщает, что в январе парижане вновь попробуют сделать это.
Шансов заполучить 28-летнего футболиста на сей раз больше, ведь контракт Санчеса истекает летом 2018 года и продлён не будет. Если Алексис станет игроком «ПСЖ», то команду может покинуть Эдинсон Кавани.
Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за нападающего сборной Чили около € 10 млн.
Кавани: я буду рад видеть в «ПСЖ» Алексиса и Обамейянга