Гамула — о сборной Панамы на ЧМ-2018: может, «Чайф» новую песню напишет

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула поделился мнением о выходе сборной Панамы на чемпионат мира, который в 2018 году пройдёт в России.
«Все удивляются проходу Панамы. Я лично вообще не могу даже представить, кто там и во что играет. Надеюсь, что всё-таки в футбол. Сейчас-то они всей страной дебют отмечают, но главное, чтобы потом по 0:8 или 0:5 не проигрывали. Хотя, может, «Чайф» новую песню напишет – я только рад буду. Тем более Ямайка и Панама соседи!» — сказал Гамула.
Группа «Чайф» в 1999 году написала песню «Аргентина — Ямайка — 5:0», посвящённую крупному поражению сборной Ямайки от сборной Аргентины со счётом 0:5 на чемпионате мира 1998 года.