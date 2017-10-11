Панама сыграет на ЧМ-2018 в России благодаря голу, которого не было

Сборная Панамы, как уже сообщал «Чемпионат», вышла на ЧМ-2018. Это первый чемпионат мира в истории панамской национальной команды.
В решающем матче Панама выиграла у Коста-Рики со счётом 2:1, благодаря чему поднялась на третье место и завоевала прямую путёвку в Россию. По ходу ключевой игры панамцы проигрывали 0:1, а в начале второго тайма отыгрались благодаря спорному голу. Мяч после удара нападающего Габриэля Торреса на самом деле не пересёк линию ворот, но судья из Гондураса Вальтер Лопес Рамос взятие ворот засчитал. Видео можно посмотреть в официальном аккаунте телеканала Teletica Deportes в «Твиттере».
Победный гол был забит защитником Романом Торресом на 88-й минуте. Видео можно посмотреть в «Твиттере».