«Порту» продлил контракт с нападающим Абубакаром до 2021 года

«Порту» объявил о продлении контракта с нападающим Венсаном Абубакаром. Как сообщает официальный сайт португальского клуба, соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 2021 года.
В контракте Абубакара также прописаны отступные в размере € 50 млн. Кроме того, помимо пролонгирования сотрудничества с игроком «Порту» приобрёл у «Лорьяна», за который форвард выступал ранее, 60% экономических прав игрока за € 7,2 млн.
В текущем сезоне камерунский игрок провёл в чемпионате Португалии восемь матчей и забил шесть мячей.
«Порту» объявил о переходе Абубакара из «Лорьяна»