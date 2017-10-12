Динь: сборная Франции может выиграть ЧМ-2018, но фаворитом себя не считает

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Лука Динь оценил шансы национальной команды на победу в ЧМ-2018.
«Мы вполне можем выиграть Кубок мира с этой командой. Конечно, мы должны так думать. У нас большие амбиции и огромный потенциал, но есть и другие команды, которые тоже могут выиграть ЧМ-2018, поэтому я не считаю нас фаворитами.
Конечно, мы должны совершенствоваться как команда и показать в России свой максимум, но Франция попала на турнир напрямую, и это радует всех нас и всю страну. Мы можем позволить себе немного помечтать, но самое главное — упорно работать", — цитирует игрока Goal.
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