Жена Аршавина сообщила, что ушла от футболиста

Супруга футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила, что ушла от экс-капитана сборной России спустя год после свадьбы.
«Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят… Я ни к кому не ушла, сразу говорю. Я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.
Мне почему-то все писали, что он от меня уйдёт. А по итогу-то я от него ушла. Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина? Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла!
Давайте мы будем говорить о наших отношениях, когда он закончит в футболе. Это случится через два месяца. Поверьте, я думаю, что это случится с «Кайратом» уже скоро.
Моё материальное состояние ухудшилось с уходом от первого мужа к Андрею, если по-честному. У моего бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50 процентов алиментов», — рассказала Казьмина в интервью «Лайфу».
В 2012 году Аршавин развёлся с матерью своих троих детей Юлией Барановской. 1 сентября 2016 года 36-летний футболист женился на Алисе Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017-го у них родилась общая дочь Есеня.