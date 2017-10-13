Моуринью готов обменять Марсьяля в «Барселону» на Ракитича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов расстаться с нападающим Антони Марсьялем, чтобы переманить на «Олд Траффорд» полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает The Sun.
Ранее появилась информация, что «Барселона» рассматривает возможность приобретения 21-летнего Марсьяля. Моуринью не против этой сделки, но хотел бы получить взамен 29-летнего Ракитича. В услугах Марсьяля также заинтересован «Арсенал».
В нынешнем сезоне Антони провёл шесть матчей в АПЛ, но лишь в одном из них вышел в стартовом составе. На счету нападающего три гола и две результативные передачи.