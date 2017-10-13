ФИФА может расследовать рекламный жест Кэхилла после гола за сборную Австралии

ФИФА может приступить к расследованию жеста со стороны нападающего сборной Австралии Тим Кэхилла после второго гола в ворота команды Сирии в ответном матче 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.
Кэхилл отказался от своего обычного празднования гола, а вместо этого решил вытянуть руки в стороны, что можно было растолковать как символ самолёта, после чего он сделал знак «Т» руками.
После игры туристическая компания «Бэйбон-Бэй» в социальных сетях упомянула Кэхилла в своих сообщениях, на что сам футболист ответил множеством смайлов. Туристическая компания также является спонсором «Мельбурна», за который выступает Кэхилл.
При этом в правилах ФИФА нет конкретных запретов, касающихся футболистов, использующих части тела для продвижения спонсоров. В правилах ФИФА есть пункт, в котором говорится, что игрок будет наказан, если он снимет футболку, чтобы высказать тот или иной лозунг или предемонстрировать рекламу.
Это не первый раз, когда празднования Кэхилла становятся предметом расследований. Когда он выступал за «Эвертон», ему пришлось извиниться после празднования гола жестом «наручника», адресованный своему брату, заключённому в тюрьму за преступление, в результате которого человек перестал видеть одним глазом.
ФИФА может расследовать жест Кэхилла после гола за сборную Австралии
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале в YouTube The AFC Hub.