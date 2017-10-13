«Спартак» обыграл «Ахмат», одержав первую гостевую победу в этом сезоне РФПЛ

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.
На 30-й минуте Денис Глушаков вывел красно-белых вперёд. На 70-й минуте в ворота «Спартака» впервые в текущем сезоне РФПЛ был назначен пенальти, который реализовал Родолфо, но спустя две минуты Лоренсо Мельгарехо забил второй гол гостей, который оказался победным.
«Спартак» одержал первую победу на выезде в текущем сезоне РФПЛ и с 20 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице. «Ахмат» (17) — шестой.
Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.