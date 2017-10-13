Каррера: всё возможно, если «Спартак» выходит на поле с такой спортивной злостью

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гостевую победу над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мы провели хорошую игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело, поскольку мы встретили команду, которая организованна, много бегает, хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.
Конечно, победы помогают побеждать в дальнейшем. Мы знаем, что дальше нас ждёт очередной сложный матч — с „Севильей“. Но если мы выходим на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то всё возможно», — заявил итальянский специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
«Спартак» обыграл «Ахмат», одержав первую гостевую победу в этом сезоне РФПЛ