Семёнов: Лапочкин не поставил железный пенальти в ворота «Спартака»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) и назвал действия судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным непоследовательными. Футболист грозненцев убеждён, что арбитр должен был назначить ещё один пенальти во втором тайме, помимо того, с которого хозяева забили гол на 70-й минуте.
«Спартак» реализовал свои моменты, а мы — нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. В последних играх мне вообще не нравится, как нас судят. Но обращать на это внимание… Мы играем дома, на своём поле, и при своих болельщиках всё равно нужно было выигрывать. Допускаем какие-то грубые ошибки и пропускаем из-за них голы. Должны были набирать хотя бы очко, но, к сожалению, фортуна сейчас не на нашей стороне. Будем работать.
Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали жёлтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не даёт карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.
Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому", — сказал Семёнов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.