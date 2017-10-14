Дзофф: «Ювентус» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф назвал туринцев фаворитом Лиги чемпионов.
«Ювентус» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов. Они подошли очень близко к триумфу в прошлом сезоне, поэтому всё ещё могут побороться за победу и в этом розыгрыше.
В нынешнем «Ювентусе» всё на своих местах, тот же Пауло Дибала — очень интересный игрок. В клубе знают, что им нужно на трансферном рынке. Сейчас только начало сезона, бессмысленно говорить, кто им нужен, а кто — нет", — цитирует Дзоффа Il Bianconero.
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