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Дзофф: «Ювентус» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов

14 октября 2017, суббота. 10:30 Футбол

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф назвал туринцев фаворитом Лиги чемпионов.

«Ювентус» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов. Они подошли очень близко к триумфу в прошлом сезоне, поэтому всё ещё могут побороться за победу и в этом розыгрыше.

В нынешнем «Ювентусе» всё на своих местах, тот же Пауло Дибала — очень интересный игрок. В клубе знают, что им нужно на трансферном рынке. Сейчас только начало сезона, бессмысленно говорить, кто им нужен, а кто — нет", — цитирует Дзоффа Il Bianconero.

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Источник: Il Bianconero Сообщить об ошибке
Теги
Ювентус Дино Дзофф Пауло Дибала
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