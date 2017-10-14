Кессье: «Милану» нужно выиграть дерби с «Интером» любыми средствами

Полузащитник «Милана» Франк Кессье поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча восьмого тура итальянской серии А с «Интером» (15 октября).
«Дерби должно быть выиграно — неважно, играете вы хорошо или плохо, но его нужно выиграть любыми средствами. Иван Перишич — игрок „Интера“, который меня больше всего волнует. Он очень опасен.
О личных задачах поговорим потом, а сейчас мы должны победить. К концу сезона я хочу забить не менее восьми мячей", — приводит слова игрока издание Corriere della Sera.
Мирабелли: «Милан» не планировал покупать Бонуччи, не веря в реальность сделки