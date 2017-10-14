Бакайоко готов покрасить волосы в синий цвет после первого гола за «Челси» в АПЛ

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко пообещал покрасить свои волосы после того, как забьёт свой первый гол в английской Премьер-лиге.
«Как только забью первый гол за «Челси» в АПЛ, перекрашу волосы, возможно, в синий цвет. Мне нравится время от времени перекрашивать волосы. Иногда кажется, что это приносит удачу. Последний раз перекрасил волосы в белый цвет после матча с «Манчестер Сити», — приводит слова Бакайоко The Sun.
Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» прошлым летом. На его счету девять матчей за клуб во всех турнирах. Единственный гол за новый клуб француз забил в матче Лиги чемпионов.
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