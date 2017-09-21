Хавбек «Челси» Бакайоко попал в аварию по дороге домой с тренировки

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко на своём автомобиле Mercedes-Benz G-Class попал в аварию по дороге домой после тренировочного занятия лондонской команды сегодня, 21 сентября, сообщает The Sun.
По информации издания, инцидент произошёл приблизительно в 15:30 по местному времени. Подробности аварии неизвестны, однако отмечается, что 23-летний французский футболист не пострадал и уже находится у себя дома.
Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» прошлым летом. На его счету шесть матчей за клуб во всех турнирах и один гол.
Посмотреть фотографию автомобиля Бакайоко после аварии можно в «твиттере» The Sun.
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