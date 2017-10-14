Хохлов: «Динамо» изменит ситуацию с низкой посещаемостью только своей игрой

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал домашнюю победу над «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче 13-го тура РФПЛ. Наставник также отметил, что ему хотелось бы видеть на трибунах больше болельщиков бело-голубых.
«Как я и говорил перед игрой, главным сегодня был результат. Ошибки неизбежны, но на первое место мы ставили результат. Зотов сегодня играл атакующим полузащитником, в моём видении он игрок атакующего плана, и мы решили выпустить того, кто лучше готов. В начале матча надо было прессинговать, не давать сопернику распоряжаться мячом. Мы выпустили его под нападающим, ситуативно он смещался на край и справился, на мой взгляд.
Потихоньку меняем тренировочный процесс, есть свои идеи, но поменять всё за неделю невозможно. Поменять местами скамейки запасных – моё решение. Футболисты остаются на своём месте, но с этой скамейки нам удобнее общаться с игроками.
Погребняк, Катрич и Луценко играли вчера за молодёжку, потому что все пребывают не в лучших игровых кондициях. Решили, что они будут набирать через игры за дублирующий состав.
Посещаемость? Конечно, хотелось бы видеть больше болельщиков, но только своей игрой можно это изменить», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Матч «Динамо» — «СКА-Хабаровск» посетило 3 632 зрителя. Этот показатель стал для москвичей новым антирекордом в нынешнем сезоне.