Кучаев, Миланов и Оланаре — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»

ЦСКА определился со стартовым составом на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
С первых минут у «армейцев», испытывающих большие кадровые проблемы, на поле появятся Константин Кучаев, Георги Миланов и Аарон Оланаре.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Натхо, Миланов, Кучаев, Витиньо, Оланаре.
Запасные: Помазун, Вернблум, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск.