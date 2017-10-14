Гвардиола назвал выступление «Сити» в матче со «Стоком» лучшим после его прихода

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Сток Сити» (7:2) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
«Рад, что победили. Нам пришлось хорошенько сфокусироваться после международного перерыва, чтобы хорошо начать всё заново. Мы играли быстро и просто и не теряли мяч. Этим я и доволен. Это лучшее выступление команды с момента моего прихода.
Игра Де Брёйне? Он один из лучших игроков на сегодняшний день. Что касается Агуэро, то он не был готов на 100%, поэтому я был рад дать игровые минуты Бернарду Силве, Яя Туре и Илкаю Гюндогану", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ