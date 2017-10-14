«Боруссия» Д прервала серию из 41 домашнего матча Бундеслиги без поражений

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» в Дортмунде потерпела поражение со счётом 2:3 от «РБ Лейпциг».
На 4-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг вывел «Боруссию» вперёд. «РБ Лейпциг» сумел быстро отыграться — на 10-й минуте счёт сравнял Марсель Забитцер. На 25-й минуте в счёте повели уже гости — отличился Юссуф Поульсен. В начале второго тайма у хозяев был удалён Сократис Папастатопулос, а Жан-Кевин Огустен реализовал пенальти и счёт стал 3:1. На 56-й минуте составы уравнялись — две жёлтые карточки в течение двух минут получил Штефан Ильзанкер. «Боруссия» в дальнейшем сумела лишь сократить разрыв в счёте до минимального — на 64-й Обамейянг оформил дубль, реализовав пенальти.
«Боруссия» прервала серию из 41 домашнего матча Бундеслиги без поражений, которая была рекордной для клуба. В этих встречах «шмели» одержали 34 победы и семь раз сыграли вничью.