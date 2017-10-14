Судья по ошибке удалил игрока «Кайрата», указавшего на свой бицепс

На 87-й минуте финального матча Кубка Казахстана между «Кайратом» и «Атырау» (1:0) красную карточку получил автор единственного гола Жерар Гоу. Это произошло в эпизоде с его заменой на Чуму Анене, когда ивуариец шёл на скамейку запасных.
Как пишет Sports.kz, Гоу решил продемонстрировать свою силу руководству клуба в лице находившегося на трибунах Кайрата Боранбаева, указав на свой бицепс. Судьи во главе с Артёмом Кучиным посчитали, что экс-игрок «Краснодара» решил оскорбить трибуны, за что он получил красную карточку.
Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.
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