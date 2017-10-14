Ломбертс: Россия была для меня домом, я был бы не против родиться там

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий за бельгийский «Остенде», рассказал, что скучает по жизни в России.
«Всё ещё немного скучаю по России, и не столько по футболу, сколько по жизни там. Не жалею, что стал игроком „Остенде“, но Россия была для меня домом. Я был бы не против родиться там. Вместе с женой и дочерью мы вели там повседневную жизнь, всё было очень близко, плюс Санкт-Петербург — большой город, и там меня меньше узнавали, чем здесь. Я мог прожить в России до конца жизни, но не сложилось», — цитирует Ломбертса HLN.
Новая команда Ломбертса потерпела пятое поражение подряд в чемпионате Бельгии