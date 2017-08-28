Новая команда Ломбертса потерпела пятое поражение подряд в чемпионате Бельгии

«Остенде» потерпел пятое поражение подряд на старте нового сезона бельгийской лиги Жюпиле. В пятом туре национального первенства команда из одноимённого города дома уступила «Антверпену» со счётом 3:4. В составе гостей дублем отметился португальский нападающий Иву Родригеш, он стал автором первого и победного голов за «Антверпен».
Бывший защитник «Зенита», а ныне игрок «Остенде» Николас Ломбертс попал в заявку на матч, но наблюдал за игрой со скамейки запасных. Из пяти встреч сезона он сыграл лишь в двух матчах.
Ломбертс: Луческу наградил меня чувством, что я больше не умею играть в футбол