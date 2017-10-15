Мозес и Дринкуотер пропустят матч «Челси» – «Рома», Мората может сыграть

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о последних кадровых новостях перед домашним матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».
«Мозес точно не сыграет. Пока я не знаю, серьёзно ли его повреждение, но надеюсь, что это не так. Дринкуотер также пока недоступен. Я рассчитываю, что Мората будет в строю к этой игре», — сказал Конте.
Матч «Челси» – «Рома» состоится 18 октября, начало — в 21:45 мск. Турнирное положение в группе после двух туров: 1. «Челси» — 6 очков; 2. «Рома» — 4; 3. «Атлетико» — 1; 4. «Карабах» — 0.