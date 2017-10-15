Марсело: Роналду всегда решает исход матча, когда это нужно сделать

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал выездную победу над «Хетафе» (2:1) в матче 8-го тура испанской Примеры. Победный гол забил форвард Криштиану Роналду, для которого этот мяч стал первым в текущем сезоне Примеры.
«Мы все знаем, что Роналду даёт команде. Он может не забивать в двух матчах подряд, но всегда решает исход игры, когда это нужно сделать.
Играть на поле «Хетафе» сложно, они всегда настраиваются на матчи против нас. Но мы показали хорошую игру и сделали свою работу», — цитирует Марсело Marca.
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