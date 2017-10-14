Зидан: для Роналду было важно забить свой первый гол в Примере

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Решающий мяч забил Криштиану Роналду.
«Для Роналду было важно забить свой первый гол в Примере, я рад за него и за Бензема. Нам пришлось нелегко, но это нормально. Мы знаем, что в Примере будет трудно во всех матчах, потому что всегда есть соперник, который хочет поставить нас в затруднительное положение.
Хорошо, что мы провели удачный матч, первая половина была феноменальной. Сегодня мы взяли три очка, а это самое важное», — цитирует Зидана beIN Sports.
«Реал» установил рекорд, победив в 13-м выездном матче Примеры кряду