Маминов: о каком-то конкретном рисунке игры «Тюмени» рассуждать ещё рано

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал победу над «Тамбовом» (3:1) в домашнем матче 18-го тура Футбольной национальной лиги.
«Итог хороший – победили, но стартовую половину матча и пятнадцать минут второго тайма в актив себе мы занести не можем. По большому счёту инициатива была у «Тамбова», который создавал более опасные подходы к воротам. Я очень рад, что на победу сработала вся команда. Игроки, вышедшие на замену, очень помогли. Ребята не опустили руки после пропущенного мяча и дожали соперника. За это им огромное спасибо.
Окончательно команда ещё не слеплена. Пробуются новые позиции. Я приветствую, когда футболисты играют на разных позициях. Они становятся более разносторонними. Конечного эффекта глупо было бы ждать, потому что не так много времени прошло. Есть отдельные моменты, которые у нас получаются. О каком-то конкретном рисунке игры на данный момент рассуждать ещё рано. У команды случаются отдельные вспышки. Их продолжительность в каждом матче разная», — цитирует Маминова сайт ФНЛ.