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Маминов: о каком-то конкретном рисунке игры «Тюмени» рассуждать ещё рано

15 октября 2017, воскресенье. 10:51 Футбол

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал победу над «Тамбовом» (3:1) в домашнем матче 18-го тура Футбольной национальной лиги.

«Итог хороший – победили, но стартовую половину матча и пятнадцать минут второго тайма в актив себе мы занести не можем. По большому счёту инициатива была у «Тамбова», который создавал более опасные подходы к воротам. Я очень рад, что на победу сработала вся команда. Игроки, вышедшие на замену, очень помогли. Ребята не опустили руки после пропущенного мяча и дожали соперника. За это им огромное спасибо.

Окончательно команда ещё не слеплена. Пробуются новые позиции. Я приветствую, когда футболисты играют на разных позициях. Они становятся более разносторонними. Конечного эффекта глупо было бы ждать, потому что не так много времени прошло. Есть отдельные моменты, которые у нас получаются. О каком-то конкретном рисунке игры на данный момент рассуждать ещё рано. У команды случаются отдельные вспышки. Их продолжительность в каждом матче разная», — цитирует Маминова сайт ФНЛ.

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Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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ФК Тамбов ФК Тюмень Владимир Маминов
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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