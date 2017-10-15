Клопп: даже «Барселона» не способна создать у ворот «МЮ» 20 голевых моментов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
«Мне кажется, „МЮ“ хотел просто взять одно очко. Если бы они сумели вырвать три, то были бы довольны, мы же изначально хотели три очка. Поэтому они счастливы, а мы нет. Я доволен выступлением „Ливерпуля“, а комментировать игру „МЮ“ — это не моё дело.
Мы создали достаточно шансов для того, чтобы забить, и должны были заработать пенальти и удаление у соперника. Но этого не случилось. Можете писать что угодно, но выступление моей команды даёт мне достаточно причин для того, чтобы оставаться оптимистом.
Ребята отлично защищались против одной из лучших контратакующих команд в мире. Если ты не опекаешь Мхитаряна, то он легко может в одиночку добежать до ворот с мячом. Против Лукаку тоже сложно обороняться, но мы хорошо справились. У нас был отличный момент, плюс должен был быть назначен пенальти — и это уже 2:0.
Могли ли мы добиться лучшего результата? Да. Но могли ли мы сыграть лучше в таком матче? Не думаю. Я не могу просить игроков показывать футбол в стиле «Барселоны». Мы не можем создать 20 моментов у ворот «Манчестер Юнайтед» — даже «Барса» не способна на это», — сказал Клопп.