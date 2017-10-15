«Амкар» разгромил «Тосно» в молодёжном первенстве, в матче было забито 7 голов

Пермский «Амкар» разгромил «Тосно» в матче 13-го тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Перми на запасном поле стадиона «Звезда» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
У хозяев поля хет-трик оформил Драго Милович, по одному мячу забили Антон Гооге и Артём Филиппов. У гостей отличились Павел Калошин и Степан Костюков.
«Амкар» с 12-ю очками занимает 14-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Тосно», который имеет в активе 15 баллов, находится на 11-й строчке.