«Ростов» — «Рубин» — 0:1. Видеообзор матча

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде с минимальным счётом обыграл «Ростов».
Единственный гол на 67-й минуте забил Янн М`Вила. На 45-й минуте хавбек «Ростова» Жан Маер не реализовал пенальти — его удар отразил Сослан Джанаев.
«Рубин» прервал свою серию из четырёх поражений в РФПЛ. Ростовская же команда проиграла в четвёртой игре чемпионата подряд, доведя свою серию без побед до семи матчей.
«Рубин» (17 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» (16) — на 10-й строчке.
Видеообзор матча «Ростов» — «Рубин» смотрите на официальном сайте РФПЛ.