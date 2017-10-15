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Манчини: футбол тем и хорош, что команды не могут выигрывать постоянно

15 октября 2017, воскресенье. 21:22 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал домашнее поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.

«Мы не заслуживали победы. У нас было много возможностей забить, которыми мы не воспользовались. Футбол тем и хорош, что команды не могут выигрывать постоянно. Всегда найдётся матч, когда ты будешь не настолько хорош и тебя обыграет соперник. Сегодня мы были недостаточно быстрыми, недостаточно хорошо двигались на поле, поэтому и проиграли», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».

Итальянского специалиста спросили, с чем он связывает то, что команда уже второй раз после паузы на матчи сборных выглядит не так здорово как до.

«Да, это небольшая проблема, но она не должна останавливать нас на пути к победе. Нужно смириться и с этим жить. Проблема действительно есть — у нас огромное количество игроков уехали в сборные, кто-то — за океан. И возвращались неравномерно — кто-то в понедельник, кто-то во вторник, кто-то в четверг. Все по-разному подключались к тренировочному процессу. Это нам мешает», — заявил Манчини.

«Мы встречались с командами, игравшими от обороны, и мы их побеждали. Повторюсь, футбол таков, что в нём рано или поздно проиграешь. Даже несмотря на то что мы сегодня этого не заслуживали. Сегодня мы, возможно, были готовы не на сто процентов. Но это не отразится на наших следующих играх», — заявил наставник «Зенита».

Манчини: «Зениту» не хватило времени взломать оборону «Арсенала»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Зенит Роберто Манчини
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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