Манчини: «Зениту» не хватило времени взломать оборону «Арсенала»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в-третьих, все были всё-таки немного на нервах сегодня.
Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону.
Замена Шатова? Я просто так решил", — заявил итальянский специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая