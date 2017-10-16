Спаллетти: дерби получилось замечательным, а Икарди сыграл грандиозно

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Миланом» (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии. Хет-трик в этой встрече оформил форвард нерадзурри Мауро Икарди.
«Победы в таких матчах воодушевляют. «Интер» сегодня был решительным и правильно действовал в ключевых моментах встречи. Тем не менее, нам ещё предстоит улучшать собственную игру, поскольку в некоторых моментах мы испытывали проблемы. Дерби получилось замечательным. Думаю, им насладились все, независимо от результата матча.
Икарди сегодня сыграл грандиозно. Несмотря на всю ответственность на своих плечах, он прислушивается к советам и продолжает усердно работать», — цитирует Спаллетти Mediaset Premium.
Икарди: оформить хет-трик в таком матче — особое чувство, я не могу его описать