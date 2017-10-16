Боатенг думал об уходе из «Баварии» из-за Анчелотти

Защитник «Баварии» Жером Боатенг признался, что минувшим летом рассматривал возможность ухода из мюнхенского клуба из-за недопониманий с экс-наставником Карло Анчелотти. Итальянский специалист 28 сентября был уволен руководством немецкого гранда, а заменил его на этом посту Юпп Хайнкес, ранее уже работавший у руля «Баварии».
«Мне не довелось долго поработать с Анчелотти, так как он чаще видел меня травмированным. Летом я общался с некоторыми лидерами команды и спрашивал, какой они видят мою роль в команде. Я признался им, что думал об уходе», — приводит слова Боатенга Goal со ссылкой на Kicker.
Жером Боатенг: «Бавария» дарила очки соперникам