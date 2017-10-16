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Боатенг думал об уходе из «Баварии» из-за Анчелотти

16 октября 2017, понедельник. 03:21 Футбол

Защитник «Баварии» Жером Боатенг признался, что минувшим летом рассматривал возможность ухода из мюнхенского клуба из-за недопониманий с экс-наставником Карло Анчелотти. Итальянский специалист 28 сентября был уволен руководством немецкого гранда, а заменил его на этом посту Юпп Хайнкес, ранее уже работавший у руля «Баварии».

«Мне не довелось долго поработать с Анчелотти, так как он чаще видел меня травмированным. Летом я общался с некоторыми лидерами команды и спрашивал, какой они видят мою роль в команде. Я признался им, что думал об уходе», — приводит слова Боатенга Goal со ссылкой на Kicker.

Жером Боатенг: «Бавария» дарила очки соперникам
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Жером Боатенг Карло Анчелотти
Новости. Футбол
16 октября 2017, понедельник
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