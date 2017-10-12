Жером Боатенг: «Бавария» дарила очки соперникам

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг отметил, что до назначения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команда не была на должной высоте. Хайнкес сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.
«Вся команда радуется возвращению Хайнкеса. На тренировках видно, что футболисты получают наслаждение от работы. Хайнкес внушаeт нам большую уверенность в наших силах. Центральных защитников Хайнкес просит больше говорить на поле. От меня он хочет, чтобы я брал на себя большую ответственность. Оптимальная форма команды – вопрос игрового ритма. Каждый из нас может и должен играть сильнее. «Бавария» дарила очки соперникам», — цитирует Боатенга интернет-портал Goal.
Жером Боатенг: Хайнкес был бы лучшим решением для «Баварии»