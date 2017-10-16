Нападающий «Енисея» Кутьин: нам нужно смотреть только вперёд, не оглядываться

Нападающий «Енисея» Александр Кутьин прокомментировал победу над «Волгарём» в матче 18-го тура ФНЛ со счётом 2:1.
«Нам удалось переломить игру за счёт нескольких компонентов – движения, скорости, агрессии, в которых мы добавили во втором тайме. Поэтому получилось так, что начали создавать моменты, забили два мяча и победили. Я бы не сказал, что до пропущенного гола игра не складывалась. У «Волгаря» были силы, они грамотно оборонялись, не оставляли свободных зон, а после гола всей командой отошли назад, чтобы сохранить результат. Но нам удалось дважды вскрыть эту оборону.
После каждой победы чувствуется позитив, тем более если это волевая победа благодаря голу, забитому в концовке. Нам нужно выигрывать в каждом матче и смотреть только вперёд, не оглядываться», — приводит слова Кутьина пресс-служба «Енисея».