«Енисей» обыграл «Волгарь», забив победный гол на 90-й минуте

«Енисей» на выезде победил «Волгарь» в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В дебюте второй половины игры Антон Григорьев вывел хозяев вперёд, однако на 67-й минуте Александр Кутьин сравнял счёт, а на последней минуте основного времени матча Михаил Комков принёс красноярской команде победу.
«Енисей» набрал 44 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» (25) — десятый.