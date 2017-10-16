Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич в третий раз стал отцом. 32-летний футболист на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с дочкой, которая появилась на свет 2 октября. Девочку назвали Софией.
Лука Модрич находится в браке с мая 2010 года. В июне того же года супруга Ваня Боснич родила сына Ивана, а в 2013 году на свет появилась дочь Эмануэль.
Фото Луки Модрича с дочкой можно посмотреть на официальной странице полузащитника в «Инстаграме».
Модрич: мне нужны были новые вызовы, а «Реал» был идеальным клубом для меня