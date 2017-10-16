Модрич: мне нужны были новые вызовы, а «Реал» был идеальным клубом для меня

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, как перешёл в стан «сливочных». Хорватский футболиста до 2012 года защищал цвета «Тоттенхэм Хотспур».
«После четырёх лет в «Тоттенхэме», где я достиг потолка, мне нужны были новые вызовы, чтобы взойти на следующий уровень. А «Реал» был идеальным клубом для меня. Когда я услышал, что они заинтересованы в моих услугах, больше ни о чём не думал. Переход в «Реал» позволил мне взойти на самый высокий уровень. Играю в лучший футбол в своей карьере и чувствую себя отлично каждый день. Играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» — нечто особенное. Наслаждаюсь каждым моментом и надеюсь на то, что всё это продлится долго», — приводит слова Модрича Marca.
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