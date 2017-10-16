Глушаков: «Севилья» — хорошая, молодая, бегущая команда

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей» (17 октября), а также прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что Глушакову нужно подлечить травму и привести в порядок мысли.
«С мыслями у меня вроде всё нормально, а физическое состояние я за время паузы подтянул. К счастью, залечил все свои болячки и травмы. Теперь готов, как и прежде, доказывать на поле свои возможности. И прежде всего – себе.
Никого не стоит выделять – это хорошая, молодая, бегущая команда, которая играет в топ-чемпионате. Что касается ощущений, то я в предвкушении. Тяжело было смотреть на матч с «Ливерпулем» с трибуны, надеюсь, что завтра сыграю с «Севильей», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Севилья». Начало — в 21:45 мск.