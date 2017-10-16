Задержаны люди, использовавшие пиротехнику на матчах «Краснодара» с «Зенитом» (0:2) и ЦСКА (0:1). Об этом говорится на официальном сайте краснодарского клуба. В настоящее время заведённые на них дела переданы в суд.
«Благодаря системе видеонаблюдения стадиона ФК «Краснодар» на домашних матчах нашей команды с футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства. После установления их личностей нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд. Этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ», — говорится в сообщении.
Видео поджога на гостевой трибуне во время матча «Краснодар» — «Зенит» можно посмотреть на канале «Краснодара» в YouTube.
Использование пиротехники на гостевой трибуне во время матча «Краснодар» — ЦСКА также смотрите на канале «Краснодара» в YouTube.